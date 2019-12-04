Лучшие каратисты Дальнего Востока представят регион на чемпионате России. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Лучшие каратисты Дальнего Востока представят регион на чемпионате России. Состав сборной определили на открытом первенстве по ашихара-каратэ. В нем приняли участие больше 130 спортсменов из шести команд.
Чемпион мира по кикбоксингу заряжает каратистов на медали. Единоборства хоть и разные, но техника близка. Дальневосточный турнир по ашихара-каратэ объединил разные спортивные федерации. Больше 130 участников готовы бороться за чемпионский титул.
Игорь Хотинский, руководитель федерации ашихара-каратэ Приморского края, 1-ый дан: «Хороший уровень. Шесть команд. Это и кудо, киокушинкай, джиу-джитсу. В возрастной категории будут серьезные бои и черные пояса».
Не менее зрелищные и поединки среди малышей. Перед минутным боем - полная экипировка. В арсенале спортсменов: удары, броски и болевые приемы. Ашихара в отличие от других азиатских стилей максимально приближен к реальному бою. На востоке его называют «хитрым каратэ».
Дмитрий Хрепко, старший арбитр соревнований: «Конечно, здесь важно сочетание ударной и бросковой. В приоритете ударная техника, атакующие моменты».
Для Богдана Федоренко эти соревнования как шаг к реваншу. Недавно он привез серебро с чемпионата России, и результатом остался недоволен.
Богдан Федоренко, серебряный призер чемпионата России по ашихара-каратэ, 2019г.: «В последнем бою вышел бодрый пацан, он был старше на полтора года. Как стал махать, мне везде залетало. А потом залетело между ног, ну я и проиграл, и получил только второе место».
В следующем году спортсмен намерен взять золото. И поэтому для него было так важно отстоять свое место в сборной.
По результатам турнира Богдан стал чемпионом Дальневосточного федерального округа. Вместе с ним на пьедестале почета еще восемь приморцев. В 2020-ом им предстоит отстаивать честь региона на всероссийских соревнованиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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