Экстренное предупреждение МЧС Приморья: возможно быстрое обледенение

В течение дня, 4 декабря на побережье Тернейского района сохранится сильный северный и северо-западный ветер от 25 до 30 м/с. Это может вызвать взрывной эффект холода. Высота волн в морских акваториях будет достигать от 2,5 до 3 метров. Возможно быстрое обледенение на акватории.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в связи с полученным прогнозом на побережье Тернейского района возможно возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций на судах, в том числе с угрозой нефтеразливов находящихся в прибрежной зоне Японского моря, обусловленных быстрым обледенением судов. Из-за сильного ветра прогнозируются аварии на ЛЭП в связи с падением деревьев на линии электропередач, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад; обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует гражданам воздержаться от выхода на рыбалку, а руководство морских судов переждать непогоду и не выходить в море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]