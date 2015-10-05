2019 год завершает десятилетие исключительной глобальной жары, отступления льда и рекордного уровня моря, вызванных парниковыми газами, образовавшимися в результате деятельности человека, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет. Средние температуры за пятилетний (2015—2019 годы) и десятилетний (2010—2019 годы) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации, 2019 год будет вторым или третьим в числе самых теплых лет в истории человечества.

В предварительном заявлении ВМО о состоянии глобального климата говорится, что средняя глобальная температура в 2019 году (январь-октябрь) была примерно на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальный период.

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2018 году достигла рекордного уровня, составившего 407,8 части на миллион, и продолжала расти в 2019 году. CO2 сохраняется в атмосфере веками, а в океане — еще дольше, фиксируя, таким образом, тенденцию к изменению климата.

По представленным в докладе данным подъем уровня моря ускорился с момента начала спутниковых измерений в 1993 году из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде.

Океан, который выступает в качестве буфера, поглощая тепло и углекислый газ, платит за это высокую цену. Океаническое тепло находится на рекордных уровнях, и широко наблюдались морские тепловые волны. Морская вода сейчас на 26 % кислотнее, чем в начале индустриальной эпохи. Происходит деградация жизненно важных морских экосистем.

Суточный минимум протяженности морского льда в Арктике в сентябре 2019 года оказался вторым в числе самых низких в истории спутниковых наблюдений, а в октябре наблюдались дальнейшие рекордно низкие значения. В Антарктиде в некоторые месяцы 2019 года отмечены рекордно низкие значения протяженности морского льда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]