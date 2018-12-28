Прочный лед вблизи Владивостока установится к январю

В Приморье идет образование льда на морских акваториях, реках и озерах, однако теплая погода не позволяет льду набрать прочность, что делает выход на лед опасным, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации руководителя Примгидромета Бориса Кубая, на сегодняшний день в Амурском заливе сформировался припайный лед толщиной 5-7 сантиметров, в ближайшую неделю под воздействием морозной погоды будет продолжаться ледообразование. «К середине декабря толщина льда составит 10-25 сантиметров, замерзнет Уссурийский залив, акватория острова Русский. Однако перепады температуры и ветра позволят сформировать лед в 20-40 сантиметров лишь к середине января», – пояснил Борис Кубай, подчеркнув, что выход на лед сейчас опасен.

Как отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, в регионе традиционно определены шесть мест массового выхода людей на лед для рыбалки: северная часть Амурского залива, Уссурийский залив – бухта Муравьиная, бухта Суходол острова Русский, бухта Новгородская, залив Славянка.

«Спасатели дислоцируют катера на воздушной подушке для несения дежурств в районе мыса Поспелова, бухт Новик, Федорова, станций Моргородок и Санаторная», – уточнил Леонид Маковецкий.

Тревогу специалистов вызывает не только выход людей на морскую акваторию, но и на остальные водные объекты на территории края, - сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Приморского края под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова. С наступлением зимы в муниципалитетах организовывается патрулирование возможных мест выезда на лед. Сотрудники полиции напомнили, что за выезд на лед предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.

В ходе заседания Олег Мельников подчеркнул, что с началом зимы в Приморье уже произошли несчастные случаи на воде, последний из них – на озере Ханка в полынью на снегоходе провалился житель села Сиваковка, в результате происшествия он погиб.

«Вместе с пропагандой безопасного поведения на воде нужно принимать и кардинальные меры – например, перекрывать дороги, ведущие к водоемам для проезда автотранспорта. Также нужно выходить с законодательной инициативой об усилении ответственности за выезд на лед», – обозначил замглавы региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]