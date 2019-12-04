"Вести: Приморье": Любители кайфа переходят на бездымный табак

Новая эпидемия или мода. Огромную популярность среди школьников набирает совсем не безобидный, хотя и бездымный табак. Чем привлекает детей новый вид отравы и почему наркологические центры по всей стране бьют тревогу? Расскажем уже в сегодня, 4 декабря, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]