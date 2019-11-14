Застройщики все больше притесняют горожан - владивостокцы обратились с жалобой к президенту

Митинговали, судились, писали во все инстанции, обращались в Думу и органы ФСБ. Жители улиц Кирова и Чапаева во Владивостоке бьют тревогу! На месте бывшего парка могут появиться две тридцатиэтажные высотки.

Анна Пушкина, житель дома №116 по улице Кирова: «Мы целенаправленно переезжали сюда и мечтали жить именно здесь, и, конечно, никому и в страшном сне не могло присниться, что прямо под нашими окнами, где парк, где прыгают белочки, вырастут два дома по 30 этажей».

Кирилл Батанов, председатель правления Центра правовой защиты и улучшения качества жизни граждан: «Почему кто-то ,сидя в Москве, тыкает на карту, «О, есть участок. 100 миллионов». И даже при это не в бюджет Приморского края, не в бюджет города. То есть, когда-то произошло отчуждение этого участка, и город даже деньги не получил за это. Это вообще абсурд».

Почему денег в карманах у застройщиков все больше, а жизненного пространства у горожан все меньше?! Репортаж об этом смотрите уже сегодня, 14 ноября, в 20.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]