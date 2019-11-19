"Вести: Приморье": Автоподставщики Владивостока наглеют на глазах
Автомошенники в Приморском крае изобретают все новые способы выманивать деньги у горожан. Один из мошенников на видеозаписи, которую прислали с редакцию «Вестей: Приморье», якобы только что обнаружил несуществующую царапину на борту своего авто. При этом житель Владивостока даже не потрудился сыграть на камеру, изобразить удивление и тревогу…
Спустя двое суток автоподставщик обвинил жильцов многоквартирного дома, рядом с которым стояла его машина, и потребовал у них больше 70 тысяч рублей за мнимый ущерб. Об этом случае смотрите репортаж в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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