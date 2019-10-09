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Варварский бизнес: целая улица во Владивостоке осталась без крышек от канализационных люков

Дыры в дороге! Автомобилисты Владивостока страдают от отсутствия канализационных люков и ливнёвок. Даже заделывают их своими силами. На улицах продолжают появляться неожиданные лунки. Накануне воры раздели улицу Бородинскую. Кто делает легкие деньги на тяжелых люках, куда обращаться, если заметили открытую канализацию? Репортаж об этом смотрите уже сегодня, 9 октября, в 17.00 в программе «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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