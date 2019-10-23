Владивосток обновляет автопарк общественного транспорта

Тест-драйв в 9000 км. Новые автобусы для Владивостока добирались своим ходом из Москвы. Дальневосточная столица продолжает обновлять автопарк общественного транспорта. На подходе больше полусотни современных ПАЗов и ЛИАЗов. Город продолжает приемку нового транспорта. Одобренные автобусы уже вышли на маршруты. В первую очередь, самые загруженные. Когда на улицах города появятся электробусы и почему «свежие» ЛИАЗы сравнили с боингами? Смотрите сюжет Татьяны Дубко в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1" сегодня, 23 октября, в 20.45.

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]