Владивосток обновляет автопарк общественного транспорта
Тест-драйв в 9000 км. Новые автобусы для Владивостока добирались своим ходом из Москвы. Дальневосточная столица продолжает обновлять автопарк общественного транспорта. На подходе больше полусотни современных ПАЗов и ЛИАЗов. Город продолжает приемку нового транспорта. Одобренные автобусы уже вышли на маршруты. В первую очередь, самые загруженные. Когда на улицах города появятся электробусы и почему «свежие» ЛИАЗы сравнили с боингами? Смотрите сюжет Татьяны Дубко в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1" сегодня, 23 октября, в 20.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.12.2013 Игорь Пушкарев расставит "Акценты" по поводу реформы общественного транспорта
-
29.01.2016 Глава Владивостока расскажет о работе общественного транспорта в городе
-
07.03.2017 Автобусы, с которых торгуют цветами,вносят сумятицу в работу общественного транспорта Владивостока
-
31.12.2013 В новогоднюю ночь автобусы во Владивостоке будут ходить до часа ночи
-
21.07.2014 Автобусы на Борисенко и 40 лет ВЛКСМ ходят по временной схеме из-за дорожных работ
-
02.07.2016 2 июля часть автобусов во Владивостоке будет ходить до полуночи
Добавить комментарий