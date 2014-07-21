Куда по вечерам пропадают автобусы во Владивостоке?

Жители Владивостока жалуются на безобразную работу общественного транспорта по вечерам. После 20.00 автобусы практически исчезают с маршрутов. Сюжет на эту тему готовит сегодня корреспондент программы “Вести: Приморье”. Предлагаем горожанам провести перекличку. Просьба в комментариях к этой статье сообщать, какие автобусы трудно встретить на остановках в вечернее время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]