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Куда по вечерам пропадают автобусы во Владивостоке?

Куда по вечерам пропадают автобусы во Владивостоке?

Жители Владивостока жалуются на безобразную работу общественного транспорта по вечерам. После 20.00 автобусы практически исчезают с маршрутов. Сюжет на эту тему готовит сегодня корреспондент программы “Вести: Приморье”. Предлагаем горожанам провести перекличку. Просьба в комментариях к этой статье сообщать, какие автобусы трудно встретить на остановках в вечернее время.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Елена / Сегодня, 15:03
    № 1  
     

    Автобусы маршрутов 1 и 77 в сторону Чуркина. Если в 20 часов еще есть надежда уехать, то к 21 часу шансов почти нет. Иногда попадается редкий последний автобус около 21:30 в районе второй речки. Но надежды на него нет - сегодня он есть, а завтра уже нет.

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