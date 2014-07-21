Сегодня, 13:18
Куда по вечерам пропадают автобусы во Владивостоке?
Жители Владивостока жалуются на безобразную работу общественного транспорта по вечерам. После 20.00 автобусы практически исчезают с маршрутов. Сюжет на эту тему готовит сегодня корреспондент программы “Вести: Приморье”. Предлагаем горожанам провести перекличку. Просьба в комментариях к этой статье сообщать, какие автобусы трудно встретить на остановках в вечернее время.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
23.10.2019 Владивосток обновляет автопарк общественного транспорта
-
07.03.2017 Автобусы, с которых торгуют цветами,вносят сумятицу в работу общественного транспорта Владивостока
-
30.08.2016 В океанариум на остров Русский можно будет добраться на общественном транспорте
-
02.07.2016 2 июля часть автобусов во Владивостоке будет ходить до полуночи
-
23.09.2014 Пассажирские автобусы вновь пошли по улице Камской во Владивостоке
-
21.07.2014 Автобусы на Борисенко и 40 лет ВЛКСМ ходят по временной схеме из-за дорожных работ
Добавить комментарий