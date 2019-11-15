"Вести: Приморье": Дальневосточная столица снова шокирует ценами на недвижимость

Подхватит ли Владивосток сценарий вирусного видео из Москвы? Минимум в квадратах, максимум в рублях. Дальневосточная столица снова шокирует ценами на недвижимость. Чтобы выкупить квартиру владивостокцы тратят треть жизни. Застройщики обещают, это не предел.

Сергей Федоренко, председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья»: "Владивосток - модный город, город бизнес-уровня. Цены будут только расти".

Куда качнется рынок недвижимости? Как дольщики и новый статус Владивостока повлияли на цены? Об этом смотрите сюжет Татьяны Дубко сегодня, 15 ноября, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]