"Вести: Приморье": Дальневосточная столица снова шокирует ценами на недвижимость
Подхватит ли Владивосток сценарий вирусного видео из Москвы? Минимум в квадратах, максимум в рублях. Дальневосточная столица снова шокирует ценами на недвижимость. Чтобы выкупить квартиру владивостокцы тратят треть жизни. Застройщики обещают, это не предел.
Сергей Федоренко, председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья»: "Владивосток - модный город, город бизнес-уровня. Цены будут только расти".
Куда качнется рынок недвижимости? Как дольщики и новый статус Владивостока повлияли на цены? Об этом смотрите сюжет Татьяны Дубко сегодня, 15 ноября, в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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