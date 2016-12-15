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"Жестокость по-приморски": тюленей продолжают калечить неизвестные живодеры

"Жестокость по-приморски": тюленей продолжают калечить неизвестные живодеры

"Жестокость по-приморски": тюленей продолжают калечить неизвестные живодеры. Зафиксирован второй случай зверского чипирования в районе острова Опасный. В очередной раз пластиковые метки прикрепили ластоногому на гвозди. Чипированных животных замечают и в других местах. Так белух с датчиками GPS фиксируют в заливе Восток. Опасны ли такие методы? Кто и зачем следит за животными? Об этом смотрите сюжет Марьяны Яцкевич сегодня, 6 мая, в 21.05 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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