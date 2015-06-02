Смертельная метка: живодеры продолжают калечить мормлеков в Приморье

В Приморье тюлени продолжают страдать от рук неизвестных живодеров. Изувеченных ластоногих уже не первый раз находят у берегов восточного побережья. Жестокое чипирование привело в гибели маленькой ларги. Кто метит животных таким варварским способом?

Ярко-желтые бирки хорошо видны даже под толщей воды. Они результат чьего-то безжалостного и бездумного желания пометить дальневосточного тюленя. В Приморье это уже второй случай варварского способа. Огромного размера пластиковые ушные бирки, которые обычно используют для коров, оказались прибиты гвоздями к ластам млекопитающего. Они не только мешают плавать, а могут и вовсе погубить животное.

На бирке погибшего малыша - цифра 11. Означает ли она порядковый номер, и кто стоит за зверскими метками, предстоит выяснить природоохранной прокуратуре. По словам ученых, крайние исследования дальневосточной ларги проводились два года назад. И к таким методам они никогда не прибегали.

Вячеслав Лобанов, директор Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева, дальневосточного отделения Российской академии наук: "Те метки, которые мы ставили, - это небольшие довольно легкие спутниковые маячки, которые крепились клеем. Специальный клей, который мы совместно с корейскими учеными получали. Большинство из них передавали сигнал до следующего года, т. е. до следующей линьки".

Чипы и метки замечают не только на тюленях. Белух со спутниковыми маяками неоднократно видели вблизи бухты Средняя под Находкой. На спине млекопитающего огромный датчик, буквально вшитый под кожу. Такие же GPS-метки вживляли млекопитающим из китовой тюрьмы при выпуске их на свободу.

Владимир Раков, Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН: "Ну, если бы эти метки откреплялись. Она же на батарейке работает, как вот ваш микрофон и батарейка садится и в конце концов, когда она села она просто болтается без всякого дела. Если бы была такая метка, которая, проработав, открепляется, и животное остается уже свободным от нее, но когда она на всю оставшуюся жизнь, врастет в мягкие ткани, в кожу вот как проволка врастает в дерево".

Однако, сегодня есть и другие мнения на этот счет.

Алексей Трухин, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева, дальневосточного отделения Российской академии наук: "Эти современные методы исследования позволяют получать достаточно много новой информации, главным образом о миграции животных. Метки крепятся на животных обычно таким образом, чтобы не причинять им физического вреда и к смерти животных это не приводит".

И всё же устройство невечно, через год оно становится бесполезным, но остается в теле белухи. Можно ли и кто должен избавить мормлеков от изживших спутниковых меток? Будут ли приняты меры по снятию датчиков — пока не ясно. Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии просит сообщать о месте нахождения морских млекопитающих, чтобы помочь ученым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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