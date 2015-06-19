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Вчера, 22:16

Жестокость по-приморски: тюлень с метками на ластах попал на видео (видео)

Жестокость по-приморски: тюлень с метками на ластах попал на видео (видео)

Сегодня в районе острова Опасный в Лазовском районе сняли на видео очередного тюленя с четырьмя пластиковыми метками на хвостовых ластах.

Меньше месяца назад «Вести:Приморье» уже рассказывали о гибели детёныша тюленя под Находкой, которого пометили таким же жестоким способом у основания хвостовых ласт. Детёныша тюленя тогда обнаружеили в районе бухты Триозерья. Маленькая ларга была изувечена людьми — у малыша гвоздями были пробиты ласты, на них оказались прикреплены чипы. Зачем люди так поступили с беззащитным животным неизвестно, ведь учёные такое чипирование не применяют. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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