Новый очаг конфликта во Владивостоке. Повод не новый — точечная застройка в жилых кварталах города. На этот раз жители домов по улицам Кирова и Чапаева собрались, чтобы объединить усилия в борьбе против уничтожения зеленого парка, на месте которого уже строят новый жилой комплекс.

На улице Кирова планируют построить две тридцатиэтажные высотки. Как раз на том месте, где раньше была парковая зона. Местные жители один на один с застройщиком — они писали письма в городскую и краевую администрации, Думу и даже в органы ФСБ. Тяжба идёт уже 8 месяцев.

Сейчас территория за этим забором принадлежит частной компании «Талан». В 2018 году застройщик честно выкупил её у «Дом.РФ». Но самое непонятное для жителей Кирова и Чапаева в этой истории — как из Москвы, можно распоряжаться землей во Владивостоке, продавать ее в частные руки, совершенно игнорируя неудобства, на которые застройщик обрекает жителей уже заселенных домов.

Кирилл Батанов, председатель правления Центра правовой защиты и улучшения качества жизни граждан: «Почему кто-то, сидя в Москве, тыкает на карту: «О, есть участок. 100 миллионов». И даже при это не в бюджет Приморского края, не в бюджет города. То есть, когда-то произошло отчуждение этого участка, и город даже деньги не получил за это. Это вообще абсурд».

Евгений Хрулёв, директор компании «Талан-Владивосток»: «Жителей соседних домов ожидает какая-то совместная территория, которая будет оснащена дорогами, будут сохранены подъездные пути к подъезду номер 3, 4 дома Чапаева, 8. Мы обязательно сделаем соединение улицы Чапаева с улицей Каспийской. У нас будет видеонаблюдение, это безопасность будет. У нас будут дополнительные различные площадки, это детские площадки , это взрослые площадки. На этих площадках территория не будет огораживаться. Территория будет совместная».

Сегодня парковая зона посреди жилого района для Владивостока - большая редкость. Люди вселялись в дома на Чапаева и Кирова ради нетронутого зеленого уголка.

Анна Пушкина, житель дома №116 по улице Кирова: «Мы целенаправленно переезжали сюда и мечтали жить именно здесь, и, конечно, никому и в страшном сне не могло присниться, что прямо под нашими окнами, где парк, где прыгают белочки, вырастут два дома по 30 этажей».

Лидия Скирина, житель дома №116 по улице Кирова: «Не хватает места, где дети могут бегать, отдыхать, да элементарно посидеть возле костра. В то же время их видно, далеко они не уходят».

В руках у Елены Дорошенко папка с историей борьбы, в ней накопилось около сотни бумаг. Пока всё безрезультатно. Остаётся одна надежда.

Елена Дорошенка, житель дома №116 по улице Кирова: «Мы обсуждаем, чтобы обратиться к президенту. Направить представителя в Москву лично с нашим обращением. В настоящее время мы подписываем это обращение».

От точечной застройки во Владивостоке сегодня не застрахован ни один жилой микрорайон. Главная причина — у города нет единого проекта планировки территории. И это та самая «дверь», через которую заходят недобросовестные застройщики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]