Горожане с портретами Путина в руках пытались остановить точечную застройку во Владивостоке

Борьба против точечной застройки во Владивостоке обернулась скандалом с участием полиции. Волну недовольства вызвала установка забора вокруг земельного участка по Каспийской, 5. Местные жители больше года пытаются предотвратить строительство здесь двух высоток. О новом жестоком эпизоде в истории застарелого конфликта расскажет Евгений Талов.

За «правое дело» с портретами Путина в руках — так жители дальневосточной столицы выступили против строительства высоток в густонаселенном микрорайоне. Однако в полиции подобное проявление патриотизма не оценили. Александр Борисенко - один из героев любительской видеозаписи конфликта. Когда мужчину начали теснить сотрудники правопорядка, он упал на землю, крича от боли.

Александр Борисенко, житель микрорайона: "Я находился на промежутке между забором. И нога была с одной стороны, а тянули меня в другую. Там вкопаны еще были резиновые баллоны — то есть ногу там зажало. Они потянули, и я физически не мог оттуда вылезти. Но они продолжали тянуть. Подошел второй — начал тянуть. В итоге у меня резкая боль в руке. Я чуть сознание там не потерял".

Эмоции накалились до предела. Один из участников акции протеста был задержан — официально, за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Сегодня в МВД воздерживаются от комментариев — в ведомстве идет разбирательство.

Зато местные жители охотно поясняют, из-за чего разгорелся скандал. Сразу две «свечи», каждая выше 20 этажей, компания «Талан-Владивосток» планирует воздвигнуть на месте сквера. Люди настаивают: микрорайон не выдержит появления «небоскребов» - коммуникации, дороги, система водоотведения просто не приспособлены… В день столкновения с полицией зеленые насаждения начали ограждать традиционно зеленым забором, который сейчас — спустя сутки — уже подпер местные частные хозяйства.

Анатолий Рябов, житель микрорайона: "Ну, вот забор, видишь тоже — вот вчера поставили. Щас ни заехать, ни…

- Где машина Ваша?

- Ну, машина сейчас там стоит.

- То есть Вы оттуда пешком перемещаетесь?

- Конечно!"

О грандиозном проекте стало известно около года назад. Изначально застройщик хотел охватить еще больший кусок микрорайона —в том числе разрезать пополам новую спортивную площадку. Однако местным жителям удалось отстоять публичный сервитут — с боем они добились права пользоваться улицей имени красноармейца Чапаева.

"Получается вплоть до наших подъездов — там расстояние метров 10. Это все их территория. Мы сейчас стоим на их территории — даже эта дорога!", - рассказывает местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

Сегодня забор раздора почти завершен. При этом в администрации Владивостока пояснили: разрешение на возведение многоквартирных домов компания «Талан-Владивосток» НЕ получала, документы для получения такого разрешения также поданы не были. Во время съемок сюжета рабочие предпочли скрыться от камеры, и даже паспорт объекта не помог связаться с застройщиком.

Земельный участок на Каспийской улице в узких кругах уже называют самой проблемной стройкой Владивостока. Напомним, в прошлом году «Вести: Приморье» уже рассказывали зрителям о назревающей проблеме. До сих пор попытки урегулировать конфликт между застройщиком и людьми не возымели успеха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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