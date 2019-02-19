Жители Владивостока выступают против очередной точечной застройки

В субботу, 3 апреля, на сопке между Харьковской, 1 и Гульбиновича, 18 собрались более 250 человек. Люди пришли убрать мусор и поставить свои подписи против очередной точечной застройки. Резидент свободного порта ИСК «Квартал» планирует построить здесь многоэтажный дом, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

О том, что участок 25:28:030007:5985 площадью 0,5 га отдали до 2085 года ИСК «Квартал» местные жители узнали 1,5 года назад. Люди писали в мэрию, правительство Приморья, Думу, ЗСПК и президенту с просьбой помочь вернуть землю и сделать её зоной отдыха, но это не помогло.

Как говорят участники субботника, против строительства выступает большинство жителей 11 домов. Это Харьковская 1, 3, 9, 11, Гульбиновича, 16, 18, 20, 22 и Терешковой, 10, 12, 14. Рядом находятся школа № 74 и детский сад № 43, дорога к ним ведёт одна – узкая и разбитая. Поэтому родители, который каждый день возят сюда своих детей, тоже против новой стройки.

«Мы категорически против точечной застройки. Это единственная для нас зона отдыха на несколько километров вокруг. Здесь много ветеранов труда, работников рыбного порта. Этот дом мы строили сами как кооператив, а не за счёт государства. Вкладываем свои деньги в благоустройство двора и прилегающей территории. Наша цель – сделать так, чтобы этот участок из зоны Ж-4 официально стал зоной отдыха. Почему мы не должны иметь права на комфортную среду? Владимир Путин и Олег Кожемяко говорили, что Владивосток должен быть городом для жизни. Мы не хотим никуда уезжать, мы хотим жить здесь, но жить достойно», – объясняет жительница Харьковской, 1 Наталья Ткаченко.

Местные жители говорят, что новый дом собираются строить на скале, для этого потребуется бурить более чем на 15 метров, а под скальником находятся родники и подземное озеро. По их словам, из-за обильных грунтовых вод 20 лет назад не было достроено здание на Харьковской, 1 стр. 2, по этой же причине сопку не застраивали в советское время.

Марина Смурова, председатель совета дома на Гульбиновича, 18, отмечает и другие проблемы. Все дома в округе – панельные 82-86 года, и стройка может ухудшить их состояние.

«Дома у нас все в трещинах, это хорошо видно даже с фасада. Проблемы с коммуникациями – вода до верхних этажей не доходит, регулярно выключается свет, у некоторых людей есть проблемы с отоплением. У жителей в буквальном смысле дома ходуном ходят – здесь сильные ветра, меня даже укачивает иногда. Представьте, что с нами будет, если в непосредственной близости начнут долбить скалу? Я уже не говорю о том, что тут детский сад рядом. Подумайте, чем будут дети дышать, когда скалу начнут бурить. Вопрос ещё, как они собираются туда проезжать. Дорога у нас тут единственная, она в ужасном состоянии. Зимой скидываемся, чтобы отсыпать проезд. При этом она тупиковая: около Терешковой, 10 поставили шлагбаум. Ну и, конечно, вопрос парковок. Помимо местных жителей, есть посетители детского сада и школы, и всё это на одной дороге», – рассказывает председатель совета дома.

На собрании присутствовали два депутата КПРФ – от Думы Евгений Ляшенко, от Законодательного собрания Артём Самсонов. Они обещают помогать местным жителям. Поскольку разрешения на строительство ещё нет, коммунисты считают, что у людей есть все шансы на победу.

«Главное, проявлять активность и быть сплочёнными, обозначить свою территорию, регулярно выходить на субботники. Мы готовы предоставить саженцы и грунт. Шансы есть – на Уткинской у людей получилось, разрешение на строительство отозвали. Жители Надибаидзе, 1 сейчас продолжают отстаивать свои права, стройку всё это время там не начинали», – отметил Артём Самсонов.

Как следует из официального ответа Министерства строительства Приморского края председателю правления ЖСК 79 (Харьковская, 1) Наталье Ковалёвой, ООО «ИСК Квартал» получило участок в аренду на 67 лет (до 2085 года) в сентябре 2018 года. У департамента имущественных и земельных отношений не было оснований для отказа. В то время, напомним, резиденты свободного порта Владивосток имели право получать участки без торгов.

Сейчас участок между Харьковской и Гульбиновича находится в зоне Ж-4 – высотная застройка от 9 этажей. Несколько недель назад местные жители видели людей, которые брали пробы грунта. Вероятно, это были работники ООО «Шушарес», которое, согласно официальному ответу краевого правительства, готовит проект планировки и межевания территории целого района – всего 61 га. По регламенту после составления проекта документацию должны вынести на общественные обсуждения.

3 апреля люди собрали 259 подписей под обращением за перевод участка из зоны Ж-4 в зону Р-1, его планируют отправить в администрацию Владивостока в понедельник, 5 апреля.

Отметим, по данным ИАС Seldon.Basis ИСК «Квартал» была зарегистрирована в 2017 году во Владивостоке. Единственный владелец – Эльвира Рамазанова. Директор Пётр Селиванов, он же – генеральный директор «Альтаир-2», «Владивосток ТЗ», «Каштановый двор», «Заря девелопмент» и «Патрокл Один», который в 2020 году получил семь участков 2,37 га на Басаргина, 2 под застройку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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