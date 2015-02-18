"Скоро их вообще замуруют пробкой": жители Эгершельда бьют тревогу

Жители Эгершельда выступают против застройки их микрорайона высотками и торговым центром. По их мнению, дороги на полуострове Шкота и так постоянно загружены. А этот проект сделает жизнь на Эгершельде невозможной, - сообщает "Вести: Приморье".

Так называемый "крик души" или петицию инициативная группа жителей Эгершельда опубликовала в социальной сети.

"Территорию бывшего завода «Металлист» китайская компания планирует застроить очередными высотками, вместо обещанного детского сада и сквера для жителей. Помимо домов, там хотят поставить торговый центр, а общая площадь застройки в два раза больше площади ТЦ «Калина Молл»!, - говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграм-паблике vdk_news.

По официальным данным инвестор компании находится в Гонгконге, а проектировщик в Москве. То есть проект хотят делать люди, которые вообще не знают об инфраструктуре района и о проблемах его жителей! Они не задумываются о том, что дороги на полуострове Шкота и так постоянно загружены. Постройка домов и торгового центра просто убьёт не только автомобильный трафик на Эгершельде, но и весь центр встанет в вечную пробку".

По словам жителей Эгершельда, им некуда водить детей в детский сад, который по генплану Владивостока должен быть на месте этих новостроек и который им обещают уже десять лет. Также создателей проекта не волнует, что в городе и так не хватает мест для прогулок и отдыха, и теперь они хотят отобрать у нас ещё и парк возле моря!

Инициативная группа направила соответствующее обращение на имя главы города и губернатора, под которым подписались более 500 человек. Сейчас сбор подписей продолжается.

"Бедные жители Эгершельда... Скоро их вообще замуруют пробкой, уже капатально.... И их мало кто будет видеть... Владивостотский такой Ватикан...", "Там ещё перевалку угля устроили в порту! Решили загубить район", - комментируют сообщение пользователи Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]