Во Владивостоке противостояния застройщика и местных жителей закончилось массовой потасовкой

В среду, 22 апреля, во Владивостоке произошёл очередной конфликт между местными жителями и представителями компании-застройщика «Талан-Владивосток», которая планирует возвести два многоэтажных дома на Каспийской, 5. Жители массово выступили против работ по установке забора вокруг будущей строки. В результате одного активиста задержали приехавшие на место сотрудники полиции, а другого увезла скорая с переломом руки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в среду, 22 апреля, утром на участке на улице Каспийской, 5, где местный представитель федерального застройщика «Талан-Владивосток» планирует возвести жилые дома, появились рабочие. Они начали вручную закручивать вокруг участка металлические сваи – опоры для будущего забора. Местные жители, увидев происходящее из окон, вышли на улицу.

Недовольство этой стройкой горожане выражают уже больше года. Местные жители проводили акции и выражали протест в ходе двусторонней встречи с застройщиком. На Каспийской, 5, между трёх жилых домов, планируется строительство двух 25-этажных домов на общем стилобате. По мнению жителей соседних домов, масштабная стройка лишит их доступа к свету, а также сквера и парковки, которые раньше были на этом участке.

22 апреля на пути рабочих, устанавливающих опоры под забор, неожиданно появились легковые автомобили, а пару десятков жителей вышли на улицу и столпились на месте будущего ограждения. Несколько человек даже прихватили с собой портреты президента Путина с надписями «Спаси и Сохрани». Строителям пришлось вызвать полицию.

Около десятка сотрудников правоохранительных органов попытались убедить горожан покинуть улицу, ссылаясь на действующий режим самоизоляции, но безуспешно. Одного из активистов в итоге увезли в отделение полиции и выписали протокол – но не за нарушение самоизоляции, как было озвучено на месте, а по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Другого активиста, жителя дома № 112 на Кирова, увезла скорая помощь с переломом руки после физического контакта с сотрудниками правоохранительных органов.

«Полицейский меня потянул в сторону, я упал, и нога застряла между колесом и балкой строящегося забора, - рассказал пострадавший Александр. - Вместо того, чтобы освободить – давай меня тянуть, крутить руку. В итоге резкая боль в руке, в ноге также. Вызвали скорую, отвезли в травмпункт. Ушиб колена и перелом руки. Причём ещё около часа полицейский меня не отпускал с травмпункта, хотели «поломанного» доставить в отделение. 30-го числа выдадут официальное заключение, и после этого я буду писать заявление на тех сотрудников, из-за которых я получил травму».

На кадрах, предоставленных местными жителями, виден момент задержания одного из активистов, пока Александр лежит на земле.

Местные жители уверены, что ставить металлические опоры под забор незаконно без соответствующего разрешения на работы. Активисты ссылаются на один из ответов Роспотребнадзора, согласно которому забивка свай требует получения ордера на проведение земляных работ.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что в данном случае признаков нарушения со стороны застройщика нет: «Регламентом на выдачу ордеров на земляные работы не предусмотрена выдача ордера на установку забора, в том числе опор для забора, которые вбиваются или вкручиваются в землю».

Напомним, в октябре прошлого года представители компании «Талан-Владивосток» начали огораживать забором участок на улице Каспийской, 5. В ноябре завезли грунт и строительную технику, а в конце декабря на участке бурили геологические скважины без разрешительных документов. Административно-территориальное управление Советского района оштрафовало на 5000 рублей инженера, ответственного за работы. В марте текущего года на часть спорной земли был установлен публичный сервитут. От территории «отрезали» более 1000 кв. м, под дорогу для свободного прохода и проезда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]