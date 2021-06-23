Проекты планировки на Каспийской и Каштановой учитывают интересы жителей

Проект планировки территории в районе ул. Каспийской, 5, утвержденный постановлением администрации Владивостока, не предусматривает размещение новых объектов капитального строительства жилого назначения, в том числе многоэтажных высоток, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как пояснили в управлении градостроительства, компания «СЗ «Талан – Владивосток» планировала на земельном участке с кадастровым номером 25:28:050038:272 возвести два высотных жилых дома. Жители территории выступили против строительства. Одна из причин – новое строительство ухудшило бы ситуацию с обеспеченностью социальными объектами и дорогами. Также в своих обращениях граждане предлагали создание на земельном участке сквера, поскольку на сегодня он занят зелеными насаждениями.

В разработанном проекте планировки территории предусмотрены размещение магазина, спортивного объекта, а также расширение улично-дорожной сети, что улучшит транспортную доступность домов. С учетом разработанного проекта планировки строительство жилых домов не предусмотрено, в том числе и на земельном участке, занятом зелеными насаждениями.

Большое строительство предусмотрено документацией по планировке территории в районе улицы Каштановой. Площадь территории - более 16 га. Здесь запланировано строительство порядка десяти многоквартирных жилых домов, где могут поселиться почти 5,5 тысяч жителей. В проекте - магазин, объекты бытового обслуживания, общественного питания, развитие улично-дорожной сети с доведением ее параметров до нормативных значений, создание смотровой площадки «Поселковая», обустройство общественных пространств на сложившихся территориях.

Также здесь появится детский сад на 500 мест. Стоит отметить, что решение передать земельные участки для строительства дошкольного учреждения в муниципальную собственность было принято по результатам нескольких совещаний с застройщиками в администрации Владивостока, а также переговоров, проведенных самими собственниками и правообладателями участков. Долгое время они не могли решить, на чьей территории будет размещаться детсад. Теперь спор урегулирован, подписано соглашение, в котором учтены как интересы застройщиков, так и муниципалитета.

«Цель разработки проекта планировки территории – обеспечить сбалансированнное и гармоничное развитие городских территорий, соблюдение градостроительных норм, среди которых - плотность населения, обеспеченность объектами социальной, инженерной инфраструктуры, создать общественные пространства, зоны рекреации и т. д.», - рассказали в управлении градостроительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]