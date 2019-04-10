Документацию для реконструкции Рудневского моста будет делать компания, провалившая другой проект

Готовить документацию по планировке и межеванию территории в районе Рудневского моста во Владивостоке для его дальнейшей реконструкции будет компания, которая ранее провалила аналогичный проект по дороге через Тысячекоечную больницу,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

ООО «Оферта Диалог» стало единственным участником, а потому и победителем электронного аукциона на выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Рудневский мост» в городе Владивостоке.

Судя по итоговому протоколу, эта компания не единственная хотела зайти на торги, но допущена была только она под номером 2. Поскольку контракт заключался с единственным поставщиком, то и сумма его не уменьшалась. ООО «Оферта Диалог» получит 2 524 000 рублей.

В обязанность подрядчика входит:

– проведение инженерных изысканий для подготовки документации;

– разработка чертежей красных линий и других элементов регулирования застройки;

– предложения по зонам размещения объектов капитального строительства;

– расчет потенциальных объемов капитального строительства.

С учетом планируемого строительства нужно пересмотреть параметры улично-дорожной сети и инфраструктуры, в том числе – по парковкам, определить места размещения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.

Поскольку рядом с нынешним мостом хотят строить еще один, при необходимости проектировщику предстоит выполнить экономическую оценку объектов, подлежащих изъятию. Будет предусмотрена транспортно-пешеходная магистральная улица.

Как указано в разъяснениях к контракту, мост будет ориентировочно 530 метров в длину и 30 метров в ширину.

ООО «Оферта Диалог» только в этом году выиграло несколько контрактов на 16 млн рублей по проектам планировки территории. Большая часть из них во Владивостоке, которые заказала администрация города, также есть несколько контрактов в Калининградской и Сахалинской областях.

Последней работой, которую представляла компания на суд жителей Владивостока, была разработка документации по планировке и межеванию территории для размещения дороги к планируемому жилому комплексу DNS в районе Варяга. Она должна была проходить по территории Тысячекоечной больницы и краевого онкологического диспансера.

Во время презентации разработчики не смогли ответить ни на один дополнительный вопрос. Представители учреждений здравоохранения проголосовали против ППТ, указав на многочисленные нарушения законодательства, а также санитарных норм и правил. При этом представитель городской администрации молча проголосовал за проект, но его голосов не хватило для утверждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]