Документацию для реконструкции Рудневского моста будет делать компания, провалившая другой проект
Готовить документацию по планировке и межеванию территории в районе Рудневского моста во Владивостоке для его дальнейшей реконструкции будет компания, которая ранее провалила аналогичный проект по дороге через Тысячекоечную больницу,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
ООО «Оферта Диалог» стало единственным участником, а потому и победителем электронного аукциона на выполнение работ по подготовке документации по разработке проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Рудневский мост» в городе Владивостоке.
Судя по итоговому протоколу, эта компания не единственная хотела зайти на торги, но допущена была только она под номером 2. Поскольку контракт заключался с единственным поставщиком, то и сумма его не уменьшалась. ООО «Оферта Диалог» получит 2 524 000 рублей.
В обязанность подрядчика входит:
– проведение инженерных изысканий для подготовки документации;
– разработка чертежей красных линий и других элементов регулирования застройки;
– предложения по зонам размещения объектов капитального строительства;
– расчет потенциальных объемов капитального строительства.
С учетом планируемого строительства нужно пересмотреть параметры улично-дорожной сети и инфраструктуры, в том числе – по парковкам, определить места размещения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.
Поскольку рядом с нынешним мостом хотят строить еще один, при необходимости проектировщику предстоит выполнить экономическую оценку объектов, подлежащих изъятию. Будет предусмотрена транспортно-пешеходная магистральная улица.
Как указано в разъяснениях к контракту, мост будет ориентировочно 530 метров в длину и 30 метров в ширину.
ООО «Оферта Диалог» только в этом году выиграло несколько контрактов на 16 млн рублей по проектам планировки территории. Большая часть из них во Владивостоке, которые заказала администрация города, также есть несколько контрактов в Калининградской и Сахалинской областях.
Последней работой, которую представляла компания на суд жителей Владивостока, была разработка документации по планировке и межеванию территории для размещения дороги к планируемому жилому комплексу DNS в районе Варяга. Она должна была проходить по территории Тысячекоечной больницы и краевого онкологического диспансера.
Во время презентации разработчики не смогли ответить ни на один дополнительный вопрос. Представители учреждений здравоохранения проголосовали против ППТ, указав на многочисленные нарушения законодательства, а также санитарных норм и правил. При этом представитель городской администрации молча проголосовал за проект, но его голосов не хватило для утверждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.12.2019 Рудневский мост не будут ремонтировать в следующем году
-
29.01.2018 Два новых моста построят в Приморье за 644 миллиона рублей
-
11.03.2016 Строители "Золотого" во Владивостоке бьют тревогу: С мостом проблемы
-
10.01.2014 Обслуживать Золотой мост будет ЗАО «ТМК»
-
24.02.2018 Во Владивостоке Тойота Приус "спикировал" с Рудневского моста на АЗС (видео)
-
18.06.2018 Новый путепровод, параллельный Рудневскому мосту, построят во Владивостоке
Добавить комментарий