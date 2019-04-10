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Рудневский мост не будут ремонтировать в следующем году

Рудневский мост не будут ремонтировать в следующем году

Вместо специалистов управления градостроительства и архитектуры (УГА) администрации Владивостока проект планировки территории в районе Рудневского моста будут выполнять сторонние компании – работы отдали на контракт с начальной максимальной ценой 2,5 млн рублей. Проект планировки будут выполнять половину следующего года, таким образом реконструкции объекта в 2020 году не случится, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Согласно условиям контракта, который будет разыгран 30 декабря, исполнитель должен будет разработать проект планировки и межевания территории вокруг Рудневского моста в течение 120 дней с момента заключения договора. Площадь планируемого участка составляет 23,4 гектара.

Ранее администрация Владивостока собиралась делать документ своими силами, чтобы приступить к началу работ уже в 2020 году. Летом прошлого года мэрия объявила о том, что Рудневский мост планируется реконструировать, а параллельно ему – построить еще один. В апреле 2019-го на совещании с министром транспорта Евгением Дитрихом сообщалось, что в этом году город уже потратил 1-2 млн рублей на обследование существующего моста. Проектная документация для его ремонта, который обойдется в 200 млн рублей, готова. К работам планировали приступить в следующем году.

В обязанность подрядчика входит: 

– проведение инженерных изысканий для подготовки документации; 

– разработка чертежей красных линий и других элементов регулирования застройки;

– предложения по зонам размещения объектов капитального строительства;

– расчет потенциальных объемов капитального строительства. 

С учетом планируемого строительства нужно пересмотреть параметры улично-дорожной сети и инфраструктуры, в том числе – по парковкам, определить места размещения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры.

Поскольку рядом с нынешним мостом хотят строить еще один, при необходимости проектировщику предстоит выполнить экономическую оценку объектов, подлежащих изъятию. Будет предусмотрена транспортно-пешеходная магистральная улица.

Инженерные изыскания и межевание территории по проекту должны быть выполнены не позднее 9 марта 2020 года, а проведение проверки документации и публичных слушаний – не позднее 8 июня 2020 года. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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