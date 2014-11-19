В 5 метрах от имеющегося: Новый Рудневский мост во Владивостоке будет без пешеходных дрожек

Глава администрации Владивостока подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, который требуется для реконструкции Рудневского моста, сообщают «Вести:Приморье». Согласно документу за номером 608, подписанному 20 февраля 2021 года, мостов будет два – с двухполосным движением каждый. Тротуаров и велодорожек на нём не будет.

Зона планируемой территории простирается от пересечения улиц Руднева и Луговой до Выселковой, 2-б. Будущий Рудневский мост будет фактически состоять из двух сооружений на 30 метрах над уровнем Снеговой, пишет vl.ru. Каждый мост будет иметь две полосы движения, он станет магистральной улицей общегородского значения третьего класса с пропускной способностью 2263 автомобиля в час. Вместо тротуаров здесь предусмотрены технологические проходы – как на Русском или Золотом мостах. Правда, в отличие от Золотого, где ширина прохода всего 75 см, на будущем Рудневском планируется сделать их по 1,5 м. Однако нигде не сказано, что пешеходам будет разрешено по ним передвигаться.

Велосипедная дорожка в документации также не прописана. Впрочем, отметим, что это не проект и не концепция, а лишь распределение земли. При проектировании и составлении сметной документации эти параметры могут быть изменены. Для строительства моста и развязок будет образовано несколько земельных участков, которые перейдут в муниципальную собственность.

Первый мост будут строить в 5 метрах к востоку от имеющегося. Планируется, что он будет готов к 2023 году. Когда введут в строй «сооружение № 1» и запустят по нему движение, разберут старый мост и начнут на его месте строить другой, что позволит не прерывать транспортное сообщение между районами. На мосту можно будет ехать со скоростью 60 км/ч.

Транспортная развязка № 1 со стороны Выселковой планируется двухуровневой, четырёхполосной и с расчётной скоростью движения 40 км/ч. С другой стороны, в районе Руднева, будет одноуровневая кольцевая транспортная развязка № 2 с выездом на Луговую, Руднева, Третью Южную и некую улицу, размещение которой утверждено Генпланом города. На Снеговой, Луговой и этой пока ещё неизвестной улице с одной стороны планируется размещение велосипедных дорожек.

Отметим, что строительство двух мостов и двух транспортных развязок разбито на три очереди. И в ППТ есть только ориентировочный срок сдачи первой очереди (одного моста) – до 2023 года. Перспективы остальных сооружений не указываются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]