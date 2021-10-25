Комплекс жилых небоскребов появится во Владивостоке

Планируется развитие территории в районе улицы Маковского, 55, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Согласно концепции строительной компании «Ренессанс сити», здесь разместятся жилой комплекс из трех многоквартирных домов в 27 этажей и бизнес-центр в 7 этажей. Важно, что для каждого объекта предусмотрена подземная автостоянка.

«Для обеспечения комфортного проживания жителей в проекте предусмотрено размещение детских игровых площадок, прогулочных зон и спортивных объектов», – отметили в управлении градостроительства.

Также на территории смонтируют наружное освещение, установят малые архитектурные формы. Обустроят дорожную инфраструктуру.

Отметим, что в администрации Владивостока также рассматривают возможность развития и уже застроенных территорий. Реновация требуется на десятках городских территорий, где в перспективе планируется снос бараков, аварийных домов, незаконных гаражей и других объектов.

Некоторые территории города вошли в зоны комплексного развития. Приняты решения о развитии застроенных территорий в районе Фанзавода, улиц Волховской, Талалихина, Героев Хасана, Острякова, где много аварийного жилого фонда.

«Достаточно большой процент застроенных территорий во Владивостоке сейчас, к сожалению, представляет собой старую жилую застройку, которая устарела не только физически, но и морально, – говорит Алексей Ляйфер. – Многие гектары земли заняты старыми сараями, гаражами, неприглядными складами и пустырями. Все это постепенно, шаг за шагом необходимо включать в программы комплексного развития территорий. При этом развитие города не может происходить без строительства современных объектов капитального строительства – как жилого, так и общественного назначения, а также без благоустройства общественных пространств и строительства новых городских улиц».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]