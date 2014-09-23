15 земельных участков выбраны для строительства новых микрорайонов

В администрации Владивостока началась активная работа по подбору земельных участков для строительства многоквартирных домов, сообщают «Вести:Приморье». Перед специалистами поставили задачу – проанализировать территории и выбрать наиболее перспективные участки, которые могут быть предоставлены застройщикам по результатам торгов или других юридических процедур.

«Такую работу нам необходимо проводить для того, чтобы обеспечить значительный рост объемов строительства жилья во Владивостоке, причем важно планировать именно комплексную застройку, - подчеркнул глава города. – Кроме того, Владивосток нуждается в дальнейшем развитии застроенных территорий, в реновации промышленных зон или участков, занятых аварийными домами. Это большая работа, которую нам необходимо вести совместно с региональной властью по поручению губернатора края».

В ходе совещания, в котором приняли участие специалисты мэрии и регионального правительства, было представлено 15 земельных участков, которые могут быть в самое ближайшее время рассмотрены в качестве перспективных территорий под застройку. Это достаточно обширные площади в районе улицы Нейбута, Зеленой, Фета, Джамбула, Фанзавода и других. По информации управления муниципальной собственности, на многих участках могут разместиться несколько домов и целые новые микрорайоны, отметили в пресс-службе города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]