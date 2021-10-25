Жилой комплекс появится на пустыре в районе улицы Маковского

Развитие Владивостока невозможно без больших объемов строительства жилья и других объектов. При этом должен быть соблюден баланс между жителями и строителями. Решить этот вопрос может застройка еще неосвоенных городских территорий, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, на сегодняшний день планируется развитие территории в районе улицы Маковского, 55. Согласно концепции строительной компании «Ренессанс сити», здесь разместится жилой комплекс, состоящий из жилого дома №1 (секции 1.1 и 1.2), жилого дома №2, жилого дома №3 (каждое здание включает в себя 27 этажей) и бизнес-центра в 7 этажей. Важно, что для каждого объекта предусмотрена подземная автостоянка.

«Для обеспечения комфортного проживания жителей в проекте предусмотрено размещение детских игровых площадок, прогулочных зон и спортивных объектов», – отметили в управлении градостроительства.

Также на территории смонтируют наружное освещение, установят малые архитектурные формы. Обустроят дорожную инфраструктуру.

Отметим, что в администрации Владивостока также рассматривают возможность развития и уже застроенных территорий. Реновация требуется на десятках городских территорий, где в перспективе планируется снос бараков, аварийных домов, незаконных гаражей и других объектов.

Некоторые территории города вошли в зоны комплексного развития. Приняты решения о развитии застроенных территорий в районе Фанзавода, улиц Волховской, Талалихина, Героев Хасана, Острякова, где много аварийного жилого фонда.

«Достаточно большой процент застроенных территорий во Владивостоке сейчас, к сожалению, представляет собой старую жилую застройку, которая устарела не только физически, но и морально, – говорит Алексей Ляйфер. – Многие гектары земли заняты старыми сараями, гаражами, неприглядными складами и пустырями. Все это постепенно, шаг за шагом необходимо включать в программы комплексного развития территорий. При этом развитие города не может происходить без строительства современных объектов капитального строительства – как жилого, так и общественного назначения, а также без благоустройства общественных пространств и строительства новых городских улиц».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]