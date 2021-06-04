Константин Шестаков: Развитие жилищного строительства – один из приоритетов работы городской власти

Развитие Владивостока невозможно без больших объемов строительства жилья и других объектов, поэтому необходимо выстраивание предсказуемых и открытых отношений между городской властью и застройщиками. Об этом заявил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков во время встречи с руководителями строительных компаний, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

"Перед нами стоят масштабные задачи – строить много и качественно, и мы будем искать наиболее эффективные механизмы взаимодействия с застройщиками. Квадратные метры – это комфорт жителей и успешное развитие городской экономики", - отметил Константин Шестаков. – "Вместе с тем, городу нужна гармоничная среда, а значит, вопросы застройки необходимо обсуждать прежде всего с гражданами".

В совещании приняли участие заместители главы администрации Владивостока, и. о. министра имущественных и земельных отношений Приморского края Алексей Ляйфер, замминистра строительства Приморского края Александр Котляров, специалисты профильных управлений мэрии.

Вопросы для обсуждения были предложены застройщиками. Как подчеркнул депутат думы города Владимир Исаков, при смене руководства города важно сверить часы и выйти на конструктивный диалог.

Так, актуальными для строительных компаний остаются сроки рассмотрения и утверждения документации по планировке территорий – от этого, в свою очередь, зависят сроки строительства. В ходе диалога стороны договорились, что в сокращении времени данных процедур заинтересованы все.

Константин Шестаков предложил сохранить такой инструмент решения текущих проблем, возникающих при реализации инвестиционных проектов, как рабочая группа по вопросам строительства. Застройщики поддержали этот вполне практичный формат работы бизнеса и власти. Кроме того, предприниматели высоко оценили работу фронт-офиса, созданного при мэрии, где специалисты также дают развернутые профессиональные консультации по различным проблемам, связанным со стройкой.

На обсуждение был вынесен вопрос исключения участков, предоставленных под строительство, из зон комплексного развития территорий (КРТ). Дело в том, что зона КРТ предполагает обязательную разработку проекта планировки территории – в таком проекте должна быть учтена вся социальная, транспортная, рекреационная, инженерная инфраструктура района. При этом разработка проекта планировки территории – это дополнительное время, а также финансовые средства, которые вкладывают девелоперы, что нередко вызывает их недовольство.

Позицию администрации города выразил заместитель главы администрации Максим Акульшин, подчеркнув, что разработка проекта планировки имеет огромное позитивное значение для развития города, так как этот документ позволяет учесть все градостроительные нормативы и сохранить максимально гармоничную среду.

Многие застройщики поддержали такую позицию.

«Мы заказали разработку проекта планировки в одном из центральных районов города, и в ходе работы сумели досконально изучить территорию, понять, что нужно людям, которые здесь живут и будут жить в будущем, как сделать этот район удобным для всех, избежать социальной напряженности», - отметил владелец компании «ДВ – Инжиниринг» Алексей Повякало.

В ходе встречи было высказано немало предложений со стороны бизнеса - для эффективной работы отрасли и взаимодействия с администрацией Владивостока.

«Готов и в дальнейшем обсуждать с вами проблемы, находить совместные решения, полезные для города и его жителей», - подчеркнул Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]