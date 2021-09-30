Константин Шестаков обсудил с застройщиками, как обеспечить комфортным жильем горожан

Увеличение объемов строительства и переселения людей из аварийного жилого фонда — ключевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда». Приморью в рамках этого нацпроекта в 2021 году необходимо сдать 825 тыс. кв. м жилья, в 2022 году — увеличить объем строительства до 1 млн «квадратов», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В диалоге приняли участие представители таких компаний, как «Солнечная Долина», «СК Система» «ЕССЕ», «Восток Девелопмент», «Группа компаний ПИК» и многих других.

Город Владивосток, как крупнейший город Дальнего Востока, - локомотив этого направления. Задача городской власти - создать условия для работы девелоперов, но обязательно с учетом мнения жителей. Необходимо выявить проблемные места и предложить новые подходы для оперативного, а главное качественного прохождения процесса получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию жилья и социально значимых объектов. Об этом заявил глава Владивостока Константин Шестаков на встрече с руководителями строительных компаний города.

«Хотим наладить диалог и из первых рук узнавать, с какими сложностями сталкиваются застройщики при получении разрешения на строительство, - обозначил мэр. – Думаю, неправильно, когда строительная компания, имея все законные основания строить, по пять-шесть раз заходит в администрацию с пакетом документов, каждый раз не просто получая отказ, а новые замечания по рассмотренному уже проекту. Мы обязаны привлечь к ответственности сотрудников, которые допускают такие ситуации, и готовы обеспечить консультативную помощь, чтобы сократить время бюрократической переписки, сделать процедуру получения разрешения на строительство быстрой и эффективной».

В администрации города работает фронт-офис, где застройщики могут получить консультации по различным вопросам, касающимся строительства и земельных отношений. Создана рабочая группа под руководством заместителя главы администрации Алексея Ляйфера - здесь еженедельно обсуждаются вопросы, возникающие у застройщиков.

Руководители компаний отметили, что рабочая группа по вопросам строительства – эффективный инструмент взаимодействия бизнеса и власти, но и он нуждается в совершенствовании. Что именно для этого нужно сделать – обсудили в ходе живого диалога. Нужно провести анализ причин задержки в выдаче разрешительной документации, оценить работу как проектировщиков, так и специалистов мэрии.

Крайне важно выстраивание диалога застройщиков с жителями Владивостока. Константин Шестаков призвал представителей бизнеса активно информировать граждан о проектах развития территорий и строительстве новых объектов задолго до начала стройки, представлять эти проекты в СМИ и соцсетях, учитывать мнения людей, работать со слухами, если они возникают, предоставляя достоверные сведения.

«Мы все заинтересованы в одном – чтобы город активно развивался, шло масштабное жилищное строительство, поэтому готовы и дальше искать пути эффективного взаимодействия», - отметил мэр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]