Встреча с застройщиками Владивостока: договориться о взаимодействии

Администрация Владивостока готова активно взаимодействовать с застройщиками и помогать в решении проблемных вопросов – об этом в ходе встречи с представителями строительных компаний заявил заместитель главы администрации Алексей Ляйфер, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Во встрече приняли участие руководители таких организаций, как группа компаний «ПИК», «СЗ «Мега Сити», «СЗ «Жилкапинвест», «СК Система», «СЗ «Восточный Луч», «Ренессанс Актив», группа компаний «Эскадра» и многие другие.

«Перед нами стоит масштабная задача – серьезно нарастить объемы жилищного строительства, наладить процесс разработки и принятия проектов планировки территорий, - обозначил вице-мэр. - Общие вопросы развития города и строительства будем обсуждать на подобных совместных встречах с бизнесом, которые предлагаем сделать регулярными. При этом продолжает действовать рабочая группа с застройщиками, где можно решать локальные и более конкретные вопросы по каждому объекту, если они появляются. Надеюсь, такая системная работа в перспективе снизит число проблем, которые требуют индивидуального подхода. Хотя в любом случае готовы содействовать всем участникам процесса».

Алексей Ляйфер подчеркнул, что одним из важнейших вопросов остается взаимодействие застройщиков и городской власти с жителями, учет мнения людей, решений конфликтных ситуаций. В частности, люди пожаловались на шум от стройки, которая ведется в районе улицы Жигура – работы здесь, вопреки закону о тишине, шли поздним вечером.

«Такие ситуации должны быть исключены», - отметил Алексей Ляйфер.

Вице-мэр также отметил, что городу нужны дополнительные детские сады, так как стоит задача до 2024 года обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трех лет. Алексей Ляйфер обратился к застройщикам с предложением по возможности строить детсады самостоятельно либо проектировать их в первых этажах строящихся домов – город готов выкупать такие объекты, чтобы открывать там муниципальные учреждения.

Представители компаний, в свою очередь, отметили, что такая форма взаимодействия, как рабочая группа с застройщиками, которая продолжает свою работу в администрации Владивостока, позволяет решать множество актуальных текущих вопросов по стройкам. Участники совещания еще раз подтвердили: бизнес стремится сохранить конструктивный диалог как с жителями, так и с властью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]