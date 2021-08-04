В Первомайском районе снесли три заброшенных здания

Сразу три заброшенных здания снесли в Первомайском районе Владивостока. Все три объекта находились на улице Борисенко, представляли опасность и принадлежали одному собственнику, сообщают «Вести:Приморье».

По информации начальника административно-территориального управления Первомайского района Юрия Лопатина, три заброшенных здания самостоятельно снес собственник – компания «Юстина». Объекты располагались по адресу ул. Борисенко, 48.

Отметим, что ранее заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер поручил профильным управлениям мэрии составить максимально полный реестр заброшенных объектов города. Он отметил, что администрация города будет прилагать все усилия для привлечения недобросовестных собственников к ответственности – как административной, так и уголовной, выставлять штрафные санкции.

«Будем обращаться за поддержкой в прокуратуру города, в Инспекцию строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, у которых есть полномочия заставить собственников соблюдать свои обязанности и, как минимум, обеспечить безопасность, – заявил Алексей Ляйфер. – Также необходимо принимать решения по бесхозяйным объектам, в том числе начинать процедуру их регистрации в муниципальную собственность. В дальнейшем они могут быть переданы в управление профильным организациям, включены в программу приватизации, выставлены на торги».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]