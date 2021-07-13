Три заброшенных здания снесли в Первомайском районе Владивостока

В Первомайском районе Владивостока усилена работа по выявлению заброшенных зданий и сооружений. Основная цель – ограничить доступ на территорию таких объектов для предупреждения травмоопасных ситуаций, а также демонтировать аварийные строения, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказал начальник административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района Юрий Лопатин, на сегодняшний день благодаря совместной работе специалистов мэрии, правительства Приморского края и сотрудников правоохранительных органов на улицах Буковой и Брянской уже снесены три заброшенных здания. Их демонтировали сами собственники. На территории еще двух опасных объектов ограничили доступ.

«Помимо этого, за нарушение правил благоустройства в отношении собственников заброшенных объектов составлено четыре протокола. Сумма штрафа может составить до 100 тысяч рублей. Работа в данном направлении будет продолжена», – уточнил Юрий Лопатин.

Отметим, что ранее заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер поручил профильным управлениям мэрии составить максимально полный реестр заброшенных объектов города.

Он также отметил, что администрация города будет прилагать все усилия для привлечения недобросовестных собственников к ответственности – как административной, так и уголовной, выставлять штрафные санкции.

«Будем обращаться за поддержкой в прокуратуру города, в Инспекцию строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, у которых есть полномочия заставить собственников соблюдать свои обязанности и, как минимум, обеспечить безопасность, – заявил Алексей Ляйфер. – Также необходимо принимать решения по бесхозяйным объектам, в том числе начинать процедуру их регистрации в муниципальную собственность. В дальнейшем они могут быть переданы в управление профильным организациям, включены в программу приватизации, выставлены на торги».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]