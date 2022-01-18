25 гектаров во Владивостоке отдадут под жилую застройку

Программа реновации и комплексного развития территорий распространится на все крупные города Дальнего Востока, в том числе и на Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье". Это позволит увеличить объемы строительства в Приморском крае. Об этом заявил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своем интервью «Российской газете».

По словам министра, программа реновации пройдет во всех столицах регионов Дальнего Востока и городах с населением свыше 50 тысяч человек.

«Также программа распространена на Тынду, Северобайкальск, Большой Камень, Корсаков, Советскую Гавань. Уже решено, что ДВ-кварталы появятся в Приморье, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Улан-Удэ, Чите, Якутске», – обозначил Алексей Чекунков.

Главный архитектор Приморья Александр Котляров отметил, что в прошлом году была разработана нормативная база регионального уровня, необходимая для реализации программы реновации. Утвержден краевой закон «О комплексном развитии территорий в Приморском крае».

«На территории Владивостока определены тестовые территории в рамках программы “Реновация и комплексное развитие территорий”, по которым мы работаем в настоящее время. Их суммарная площадь составляет около 20 гектаров, что позволяет реализовать более 200 тысяч квадратных метров жилья», – подчеркнул он.

Также активно реализуются проекты по программе «Развитие застроенных территорий».

«По ним уже проведены аукционы на право заключения договора. Суммарная площадь этих территорий составляет около 5 гектаров, это позволит построить до 1 миллиона квадратных метров жилья», – добавил Александр Котляров.

Напомним, Приморский край входит в ТОП-30 регионов по объемам строительства жилья в России. В 2021 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе сдано 820 тысяч квадратных метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]