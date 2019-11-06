"Вести: Приморье": Видовая площадка на сопке Алексеевской превратилась в неприступную крепость

Во Владивостоке новое противостояние чиновников и обычных горожан. Видовая площадка на сопке Алексеевской превратилась в неприступную крепость. Почему доступ к объекту культурного наследия закрыт, смотрите сегодня, 6 ноября, в 20.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]