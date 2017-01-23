Во Владивостоке планируют вновь открыть видовую площадку на сопке Алексеевской. Доступ к ней преградили несколько лет назад люди, живущие по соседству. Но Инспекция по охране объектов культурного наследия обязала все самовольные ограждения убрать.

С местных былей и небылиц начинается поход на Алексеевскую. Активистка из местных жителей даже документы требует. И только тогда пускает за ворота.

Елена Штылина, корреспондент: «Объекты культурного наследия здесь появились еще в конце 19 века. В 1880 году возвели бетонный астрономический пункт, к которому "привязывали" свои исследования топографические и гидрографические экспедиции Дальнего Востока. А в 1894 году был установлен Памятник истории с надписью «Владею востоком».

За свою историю сопка не раз меняла имя. 160 лет назад ее называли Церковной, в 1873-ем переименовали в Алексеевскую, в честь посетившего Владивосток князя Алексея Романова. Позднее окрестили Почтовой, из-за соседства с Почтовым переулком. В начале 20 века над геодезическим знаком возвышалась будка пожарного смотрителя. Отсюда бы экскурсии по Владивостоку начинать. Но такое предложение жители дома по Суханова, 8«Д» принимают в штыки:

«Никакого памятника тут нет. А мы имеем право забор ставить, и у нас документ на это есть, с чего вы всполошились-то все? - Огораживайте свой памятник!»

Люди говорят, что придомовую территорию приватизировали и скрыли от хулиганов, которые мусорили, дебоширили. Тем не менее, по факту закрытия доступа к историческому объекту была проведена проверка. Власти выдали предписание: убрать ограждения и ворота с кодовым замком.

Алексей Зуев, заместитель руководителя Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края: «Чтобы пресечь незаконные действия, нами был составлен протокол об административном нарушении на товарищество собственников жилья. Минимальный штраф за нарушение требований законодательства, предусмотренный частью первой статьи 7.13 - 200 тысяч рублей».

Найти компромисс можно, говорят чиновники, например, разместить расписание для посещения сопки в светлое время суток. Однако, любые действия нужно согласовывать с Инспекцией по охране объектов культурного наследия. А пока договоренностей нет, видовая площадка на Алексеевской - неприступная крепость!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]