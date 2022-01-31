Нелепые сооружения в памятном месте вызвали гнев приморцев

Мемориал Героям Великой Отечественной войны в селе Новоникольск Уссурийского городского округа приведут в порядок. С такой просьбой в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края обратились жители территории. Люди были возмущены установкой торговых объектов рядом с памятным местом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По информации специалистов инспекции, ситуация осложнялась тем, что земельный участок, на котором размещены торговые объекты, находится в частной собственности.

«Также стало известно, что земля находится в зоне с особыми условиями использования территории, установленной для памятника археологии, в границах которой ограничивается хозяйственная деятельность. Было выявлено нарушение, и правообладателя участка привлекли к административной ответственности. Ему назначили выплатить штраф», – пояснил заместитель руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексей Зуев.

Он добавил, что собственнику предложили добровольно переместить нестационарные торговые объекты в другую часть земельного участка. Он этого не сделал. Тогда инспекция обратилась в Уссурийский районный суд. 25 января суд обязал собственника демонтировать все сооружения в течение двух месяцев с момента вступления данного решения в законную силу.

«Искренне надеюсь, что до 9 мая все “нелепые” сооружения, установленные рядом с мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне, будут демонтированы, а жители села Новоникольск с гордостью отметят День Победы», – подчеркнул Алексей Зуев.

Отметим, что инспекция по охране объектов культурного наследия была создана в Приморье в 2017 году. Ее задача – обеспечить государственную охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, памятников истории и культуры на территории края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]