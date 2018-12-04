Приморец убил человека, ударившего бабушку





Житель Анучинского района вступился за бабушку и ударил ее обидчика, а после, напившись, вместе с приятелем убил его, — сообщили «Вестям: Приморье» в Следственном комитете.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей села Чернышевка Анучинского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 22 ноября 2019 года в селе Чернышевка Анучинского района 30-летний обвиняемый, возмущенный тем, что 53-летний потерпевший ударил бабушку последнего, нанес ему несколько ударов рукой по голове, однако его действия были пресечены пожилой женщиной.

Позднее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил снова избить обидчика и, сговорившись со своим 29-летним знакомым, приехал к нему на автомобиле к дому по улице Комсомольская. Обвиняемые вошли в дом, избили потерпевшего, а затем увезли на улицу Партизанская, где нанесли удар деревянной палкой по голове потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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