«Диетологи» из Приморья получили солидные сроки





Две предпринимательницы, заботящиеся о фигурах жительниц приморья, обвиняются в контрабанде препарата для снижения веса, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Лазовским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух жительниц пос. Преображение Лазовского района, которые обвиняются в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта, а равно их сбыт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда – сильнодействующих веществ).

Как установлено в судебном заседании, фигурантки договорились о совместном бизнесе по реализации препарата для снижения веса, который содержал сильнодействующее вещество – «сибутрамин», запрещенный для реализации на территории Российской Федерации.

С этой целью женщины наладили поставки препарата из республики Казахстан и с помощью сети Интернет распространяли его среди жителей края.

Незаконная деятельность соучастниц была пресечена сотрудниками полиции в ходе очередной попытки сбыта запрещенного препарата.

Признав подсудимых виновными, суд назначил за содеянное (с учётом смягчающего обстоятельства – наличие у подсудимых малолетних детей и признание вины) одной из фигуранток наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Ее сообщнице назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]