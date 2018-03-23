Корейские браконьеры проведут почти 2 года в российской колонии
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевую прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в территориальных водах Российской Федерации членами рыболовецкой бригады иностранного государства. Не имея документов на право въезда на территорию Российской Федерации, фигуранты на самоходном транспортном средстве незаконно пересекли границу с целью промысла водных биологических ресурсов. Находясь в акватории Японского моря, они произвели незаконный вылов 496 особей краба-стригуна опилио.
Преступные деяния рыбаков были пресечены сотрудниками ПУ УФСБ России по Приморскому краю. Биоресурсы возвращены в естественную среду обитания.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил им наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор считается вступившим в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.11.2019 Трепанг "ответил" любителям наживы
-
15.02.2019 Реальный срок получили иностранцы-браконьеры в Приморье
-
28.11.2018 В Приморье браконьер-иностранец получил реальный срок
-
25.07.2018 Пятеро иностранных моряков осуждены в Приморье
-
16.07.2018 Пятеро иностранцев осуждены в Приморье за браконьерство в Японском море
-
23.03.2018 В Приморье осуждены пятеро иностранцев за незаконный лов краба
Добавить комментарий