Корейские браконьеры проведут почти 2 года в российской колонии





Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий, совершенная группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации), - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевую прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в территориальных водах Российской Федерации членами рыболовецкой бригады иностранного государства. Не имея документов на право въезда на территорию Российской Федерации, фигуранты на самоходном транспортном средстве незаконно пересекли границу с целью промысла водных биологических ресурсов. Находясь в акватории Японского моря, они произвели незаконный вылов 496 особей краба-стригуна опилио.

Преступные деяния рыбаков были пресечены сотрудниками ПУ УФСБ России по Приморскому краю. Биоресурсы возвращены в естественную среду обитания.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил им наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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