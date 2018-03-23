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Трепанг "ответил" любителям наживы

Трепанг "ответил" любителям наживы

Фото: РИА Новости

Обвинительный приговор вынесли четырем жителям Хасанского района, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на особо охраняемых природных территориях, совершенные группой лиц по предварительному сговору, причинившие особо крупный ущерб), сообщает "Вести: Приморье"

По версии следствия, 24 июня 2019 года подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в нарушение действующего законодательства, распределили роли и, выйдя на моторной лодке в акваторию бухты Экспедиции, находящейся во внутренних морских водах Посьета Японского моря Хасанского района, поштучно собрали со дна моря 1 902 особи трепанга Дальневосточного. В результате чего биологическим ресурсам Российской Федерации нанесен особо крупный экологический ущерб на общую сумму свыше 315 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

Суд назначил двум фигурантам наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, двум другим 2 года 6 месяцев лишения свободы, наказание считается условным с испытательной сроком 3 года для всех подсудимых.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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