Граждане КНДР приговорены к лишению свободы в Приморье

Находкинский городской суд приговорил пятерых иностранцев за нарушение государственной границы РФ и незаконную добычу краба к реальным срокам лишения свободы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Суд назначил каждому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Представитель прокуратуры уточнила, что осужденные - граждане КНДР.

Суд установил, что члены рыболовецкой бригады иностранного государства на лодке незаконно пересекли границу, затем в акватории Японского моря, в территориальных водах РФ они незаконно выловили 496 особей краба-стригуна опилио. Нарушителей задержали пограничники, изъятых крабов выпустили в море.

Суд признал фигурантов виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий, совершенный группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ).

Приговор вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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