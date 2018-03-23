Граждане КНДР приговорены к лишению свободы в Приморье
Находкинский городской суд приговорил пятерых иностранцев за нарушение государственной границы РФ и незаконную добычу краба к реальным срокам лишения свободы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Суд назначил каждому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Представитель прокуратуры уточнила, что осужденные - граждане КНДР.
Суд установил, что члены рыболовецкой бригады иностранного государства на лодке незаконно пересекли границу, затем в акватории Японского моря, в территориальных водах РФ они незаконно выловили 496 особей краба-стригуна опилио. Нарушителей задержали пограничники, изъятых крабов выпустили в море.
Суд признал фигурантов виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных орудий, совершенный группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ).
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
02.12.2019 Корейские браконьеры проведут почти 2 года в российской колонии
-
07.04.2019 В Приморье за нарушение границы осуждены граждане КНР
-
28.11.2018 В Приморье браконьер-иностранец получил реальный срок
-
25.07.2018 Пятеро иностранных моряков осуждены в Приморье
-
16.07.2018 Пятеро иностранцев осуждены в Приморье за браконьерство в Японском море
-
23.03.2018 В Приморье осуждены пятеро иностранцев за незаконный лов краба
Добавить комментарий