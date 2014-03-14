Участник Великой Отечественной войны из Арсеньева отметил 95-летний юбилей

Ветерана поздравили первые лица города, края и страны, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Арсеньевского городского округа.

В день юбилея ветерану войны Николаю Николаевичу Яковенко вручены поздравительные открытки за подписью Президента России В.В. Путина, Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко, врио Главы Арсеньевского городского округа В.С. Пивень.

Николай Яковенко родился в Анучинском районе. В 1942 году он, молодой паренек, прошел обучение в полковой школе. А затем в звании старшего сержанта отправился служить в батальон автоматчиков 113-й отдельной стрелковой бригады. На Сахалине вместе с батальоном морской пехоты автоматчики вступили в первый бой с японцами. С боями бригада прошла вглубь острова, полностью освободив Южный Сахалин. Затем были бои на Курилах и освобождение Кунашира от японских милитаристов.

Н.Н. Яковенко награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

В мирное время ветеран трудился на заводе «Аскольд». Сегодня рядом с ним живут любящие родственники. У Николая Николаевича есть внуки, правнуки, праправнуки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]