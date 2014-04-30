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Ветерана Великой Отечественной войны Николая Кофанова поздравили с 99-летием

Ветерана Великой Отечественной войны Николая Кофанова поздравили с 99-летием

Фото: Администрация г. Владивостока

12 декабря свой день рождения отметил житель Владивостока, ветеран Великой Отечественной войны Николай Климентьевич Кофанов. Ему исполнилось 99 лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Николай Климентьевич в августе 1945 года освобождал от японских милитаристов самый северный остров Курильской гряды – остров Шумшу. За свои боевые заслуги он награжден Орденом Красной Звезды и двумя медалями.

Поздравили с праздником Николая Кофанова представители администрации города, совет ветеранов Первореченского района и отряд юнармейцев школы № 58. Гости пожелали имениннику крепкого здоровья и вручили ему памятные подарки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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