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ТЦ "Центральный" во Владивостоке вошел в список "100 самых уродливых зданий России"

ТЦ "Центральный" во Владивостоке вошел в список "100 самых уродливых зданий России"

Фото: varlamov.ru, музей им. В.К. Арсеньева

В рейтинге ста самых "страшных и бездарных" зданий России, по мнению известного российского блогера Ильи Варламова, владивостокский торговый центр "Центральный", расположенный по улице Светланской, 29, занимает 40-е место.

"Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда "о вкусах не спорят, "дело вкуса", "на вкус и цвет товарища нет"... - написал в своем блоге Варламов. - Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства.

Она, во-первых, очень долговечна: если какое-то говно построили, очень маловероятно, что его снесут на следующий же день. Оно будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали ещё в 90-е. Откуда пришли эти люди? Какое у них образование? Хорошо ли они разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов..."

Здание на ул. Светланской, 29 относится к объектам культурного наследия Российской Федерации. Оно было построено для известного на рубеже 19-20 веков предпринимателя Иоганна Лангелитье. Здание состояло из трех этажей. С появлением стеклянной надстройки, спроектированной архитекторами А.И.Мельником и В.И.Смотриковским, в 2002 году исторический дух здания на углу улицы Светланской и Океанского проспекта исчез.

В советское время в здании размещался центральный гастроном, сейчас – торговый комплекс "Центральный".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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