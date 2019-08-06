Летом 34-го во Владивостоке открылся Государственный универсальный магазин старейший на всем Дальнем Востоке торговый дом и одно из самых красивых зданий на Светланской. Максим Каленник встретился с ветеранами легендарного ГУМа.

И кто поверит, что Елена Зырянова считается ветераном торговой отрасли региона!? Сорок лет назад она пришла на работу не в магазин, а в единственный на всем Дальнем Востоке ГУМ. Ближайший к нему собрат был только в Новосибирске.

Елена Зырянова, ветеран Владивостокского ГУМа: «Это считалось честью. Форма великолепная, внешний вид. Условия труда были. Мы настолько были обучены и настолько это было все великолепно, что мы даже ходили в форме по улице с гордостью, и все нас узнавали».

Владивостокский ГУМ открылся 85 лет назад в шикарном здании другого легендарного торгового дома «Кунст и Альберс». Кстати, этому шедевру архитектуры, для строительства которого даже кирпич везли из Гамбурга, уже 113 лет. Людмила Васильевна не проработала, а прожила здесь 39 лет.

Людмила Ковалева, ветеран Владивостокского ГУМа: «Я пришла в отдел кадров с документами и сразу на беседу к директору. Он меня принял, наверное я подошла: высокая, молодая. Я сразу прошла».

Светлана Ревнюк, ветеран Владивостокского ГУМа: «Работала 25 лет товароведом-брокером на обуви. Браковала обувь, много было брака. Вагонами отправляли, из Кунгура к нам приезжали товарищи, чтобы отстоять качество».

Светлана Константиновна пришла в `59-м, в 17 лет. Выросла до председателя совета, организовывала художественную самодеятельность, выступала на партсобраниях, а ее коллега Светлана Ивановна, пришла в 22, работала в отделе радиотоваров и разбиралась в них даже лучше мужчин. Говорит, что ГУМ, в первую очередь, это традиции.

Светлана Дорофеева, ветеран Владивостокского ГУМа: «У нас бригада грузчиков такой концерт делала! Свой медпункт построили, у нас был зубной врач, невропатолог, терапевт, гинеколог и даже косметолог! Маленькое государство в государстве».

Светлана Ревнюк, ветеран Владивостокского ГУМа: «Я и замуж здесь выходила, работала. Дочка родилась здесь, дети у нас росли под прилавками, вся жизнь здесь».

Сотрудники ГУМа считались элитой. В них и сейчас чувствуется, еще та, советская, закалка. Самое главное - спустя годы они все равно вместе. Кстати, на весь Союз ГУМов всего было восемь и наш, Владивостокский, всегда был в тройке передовиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]