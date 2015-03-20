В Уссурийске рядом с АЗС вспыхнул сильный пожар

В Уссурийске горит автомагазин на улице Волочаевской. Возгорание произошло несколько минут назад и судя по видео, размещенном в паблике @mark2_che, огонь вспыхнул на верхнем этаже двухэтажного здания, сообщает "Вести: Приморье".

Очевидцы утверждают, что спустя 10 минут пожарные расчеты на место ЧП еще не прибыли, хотя пожарная часть располагается неподалеку от места возгорания.

В здании помимо автомагазина располагаются автомастерские. Судя по площади, которую охватил огонь, предприниматели понесут значительные убытки. Ситуация осложняется тем, что в нескольких метрах от места ЧП расположена АЗС.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru