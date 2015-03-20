В Уссурийске рядом с АЗС вспыхнул сильный пожар
В Уссурийске горит автомагазин на улице Волочаевской. Возгорание произошло несколько минут назад и судя по видео, размещенном в паблике @mark2_che, огонь вспыхнул на верхнем этаже двухэтажного здания, сообщает "Вести: Приморье".
Очевидцы утверждают, что спустя 10 минут пожарные расчеты на место ЧП еще не прибыли, хотя пожарная часть располагается неподалеку от места возгорания.
В здании помимо автомагазина располагаются автомастерские. Судя по площади, которую охватил огонь, предприниматели понесут значительные убытки. Ситуация осложняется тем, что в нескольких метрах от места ЧП расположена АЗС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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