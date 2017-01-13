В Приморье сгорел автомагазин
19 января в 05.06 в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступила информация о том, на Новоникольском шоссе горит автомагазин.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, спустя 10 минут (в 05.16) по указанному адресу прибыли пожарные расчёты.
Задействован звенья газодымозащитной службы было установлено, что горит внутреннее помещение, а также кровля.
В 05.28 пожар был локализован, в 06.46 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. К тушению были привлечены 25 человек личного состава и 5 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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