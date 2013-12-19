Жилой дом сгорел в Приморье

6 января в 20.49 в пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний поступило сообщение о том, что на улице Льва Толстого горит частный жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, спустя 3 минуты (в 20.52) огнеборцы прибыли к месту пожара.

В ходе разведки было обнаружено, что горит угол дома, веранда, частично кровля дома.

Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара.

В 20.56 пожар был локализован, а в 21.35 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 30 кв.м. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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