Жилой дом сгорел в Приморье
6 января в 20.49 в пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний поступило сообщение о том, что на улице Льва Толстого горит частный жилой дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, спустя 3 минуты (в 20.52) огнеборцы прибыли к месту пожара.
В ходе разведки было обнаружено, что горит угол дома, веранда, частично кровля дома.
Пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара.
В 20.56 пожар был локализован, а в 21.35 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 30 кв.м. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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