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Расчет огнеборцев спасал гараж жителя Дальнереченска

Расчет огнеборцев спасал гараж жителя Дальнереченска

Фото: пресс-служба ведомства

7 января в пожарно-спасательную службу города Дальнереченск поступило сообщение о том, что на улице Олега Кошевого горит гараж, сообщает "Вести: Приморье".

Спустя 10 минут пожарные прибыли к месту пожара. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 48 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в пресс-службе ведомства.

На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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