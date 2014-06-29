Расчет огнеборцев спасал гараж жителя Дальнереченска
7 января в пожарно-спасательную службу города Дальнереченск поступило сообщение о том, что на улице Олега Кошевого горит гараж, сообщает "Вести: Приморье".
Спустя 10 минут пожарные прибыли к месту пожара. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 48 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в пресс-службе ведомства.
На тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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