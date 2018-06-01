8 человек спасены их отрезанных дымом квартир в приморском поселке
16 января ночью на пульт пожарной охраны города Артёма поступило сообщение о том, что в посёлке Заводской на улице Черноморская произошёл пожар в многоквартирном жилом доме, сообщает "Вести: Приморье".
По сигналу тревоги прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 8 человек. Горели личные вещи в квартире на первом этаже помещения.
Пожар был локализован, на площади 12 кв. м был полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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