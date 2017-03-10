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17 человек тушили загоревшийся торговый павильон на Крыгина (видео)

17 человек тушили загоревшийся торговый павильон на Крыгина (видео)

6 февраля в 10:55 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Крыгина горит торговый павильон. 

Уже через несколько минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара.

В ходе разведки было установлено, что внутри помещения горит межпотолочное пространство.

Пожар был локализован и ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведётся проливка конструкции. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники, отметили в пресс-службе ведомства.

Оперативные и грамотные действия огнеборцев позволили не допустить перехода огня на большую площадь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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